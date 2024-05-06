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Консерваторы на местных выборах в Англии потеряли почти половину мест

Консерваторы на местных выборах в Англии потеряли почти половину мест

Консервативная партия действующего премьер-министра Великобритании Риши Сунака на выборах в местные советы потеряла почти половину. Об этом сообщает Sky News, со ссылкой на окончательные результаты подсчета голосов. 

В общей сложности консерваторы потеряли 474 места, а лейбористы получили дополнительные 186 мест. 

Либерал-демократы получили дополнительные 104 места, «зеленые» - 74. Кроме того, в результате неудачи консерваторов, несколько более мелких партий улучшили свои позиции. 

До сих пор консерваторы в английских советах занимали около 1 000 мест. 

В результате выборов консерваторы потеряли контроль над 12 советами, а лейбористы получили большинство в 8. 

В городах Англии состоялись и выборы мэров. Кандидат от Лейбористской партии Садик Хан был переизбран мэром Лондона в рекордный третий раз. 

На этих выборах только один кандидат от Консервативной партии смог стать мэром.

На выборах в органы местного самоуправления были избраны члены 107 советов, которые сформировали местные администрации. Всего кандидаты от разных партий претендуют на 2 600 мест. 

Европейские СМИ отмечают, что результаты региональных выборов дают представление о шансах политических сил перед всеобщими выборами, которые должны состояться в Великобритании в 2024 году. 


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