Конгресс США счел возможной отправку американских войск в Украину в случае ее поражения

Хаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей Конгресса США, не исключил, что в случае поражения Киева США придется ввести войска в зону украинского конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

«Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это случится, то возникнет значительная вероятность того, что Америке придется ввязаться в конфликт - не только с помощью наших денег, но и наших военнослужащих», - сказал он.

По мнению Джеффриса, США должны продолжать поддерживать Украину, чтобы предотвратить более масштабную войну.

Джеффрис также отметил, что в Республиканской партии набирает силу пророссийская фракция, которую он обвинил в затягивании соглашения о дополнительном финансировании военных нужд Киева.

По его словам, эта фракция «не хочет поддерживать Украину и считает, что Россия не является врагом Соединенных Штатов». По словам Джеффриса, эту пророссийскую фракцию возглавляет член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин.

Администрация США неоднократно заявляла, что Вашингтон не намерен размещать войска на Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон 26 февраля заявил, что тема возможного ввода сухопутных войск западных стран в Украину была поднята на встрече, состоявшейся в Париже с участием представителей около 20 западных стран. По его словам, участники не пришли к единому мнению по этому вопросу, но исключать такой сценарий в будущем нельзя. После встречи представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют вводить войска в Украину. Днями раньше Макрон вновь повторил, что вопрос об отправке войск в Украину будет поднят «легитимно», если Россия прорвет линию фронта Украины и если Киев обратится с такой просьбой.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Франция уже готовит военный контингент для отправки в Украину, вначале в его составе будет около 2 000 человек.