Время в Ереване: 11:07,   6 Май 2024

Ереванский метрополитен с 13 мая будет работать до полуночи

Ереванский метрополитен с 13 мая будет работать до полуночи

С 13 мая в график работы ереванского метрополитена им. Карена Демирчяна будут внесены некоторые временные изменения. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространил метрополитен. 

«Работа метрополитена Еревана будет начинаться в 07:00 и заканчиватся в 00:00», - говорится в сообщении. 

До этого изменения работа ереванского метрополитена начиналась в 07:30 и заканчивались в 23:00.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am