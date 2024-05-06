Ереванский метрополитен с 13 мая будет работать до полуночи

С 13 мая в график работы ереванского метрополитена им. Карена Демирчяна будут внесены некоторые временные изменения. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространил метрополитен.

«Работа метрополитена Еревана будет начинаться в 07:00 и заканчиватся в 00:00», - говорится в сообщении.

До этого изменения работа ереванского метрополитена начиналась в 07:30 и заканчивались в 23:00.