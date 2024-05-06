Спасательная служба МВД РА сообщает, что на территории Армении есть закрытые автодороги.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на Спасательную службу, в Арагацотнской области закрыта автодорога, ведущая от перекрестка крепости Амберд к озеру Кари.

В Араратской области произошло частичное обрушение пешеходной части моста у поселка Гетапня, в результате прекращено передвижение по мосту.