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На территории Армении есть закрытые автодороги

На территории Армении есть закрытые автодороги

Спасательная служба МВД РА сообщает, что на территории Армении есть закрытые автодороги. 

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на Спасательную службу, в Арагацотнской области закрыта автодорога, ведущая от перекрестка крепости Амберд к озеру Кари. 

В Араратской области произошло частичное обрушение пешеходной части моста у поселка Гетапня, в результате прекращено передвижение по мосту.


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