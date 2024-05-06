Дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство внутренних дел Армении, со ссылкой на информацию, поступившую из Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС России.