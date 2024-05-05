В Израиле запретят вещание Al Jazeera
17:29, 5 Май 2024
Правительство Израиля приняло решение заблокировать вещание телеканала Al Jazeera на территории страны.
Об этом Арменпресс стало известно из сообщения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в микроблоге X.
"Правительство, возглавляемое мной, единогласно решило, что провокационный канал Al Jazeera будет закрыт в Израиле. Спасибо министру", - сказал он.
הממשלה בראשותי החליטה פה אחד: ערוץ ההסתה אל ג׳זירה ייסגר בישראל.
תודה לשר @shlomo_karhi
— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) May 5, 2024
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