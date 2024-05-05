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На улице Симеона Ереванци обрушилась стена дома

На улице Симеона Ереванци обрушилась стена дома

5 мая в 13:55 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что внешняя стена одного из домов по улице Симеона Ереванци в Ереване обрушилась, перекрыв дорогу к соседнему дому.

Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Ереванского управления Спасательной службы МВД РА.

Согласно источнику, установлено, что наружная стена нежилого дома (около 5 квадратных метров) обрушилась, частично перекрыв дорогу к соседним домам

Отмечается, что спасатели разграничили территорию.


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