На улице Симеона Ереванци обрушилась стена дома

5 мая в 13:55 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что внешняя стена одного из домов по улице Симеона Ереванци в Ереване обрушилась, перекрыв дорогу к соседнему дому.

Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Ереванского управления Спасательной службы МВД РА.

Согласно источнику, установлено, что наружная стена нежилого дома (около 5 квадратных метров) обрушилась, частично перекрыв дорогу к соседним домам

Отмечается, что спасатели разграничили территорию.