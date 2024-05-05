В ереванской средней школе № 184 имени Серо Ханзадяна включится электрическая сирена
6 мая в 11:00 часов в ереванской старшей школе №184 имени Серо Ханзадяна пройдут специальные тактические учения на тему «Оповещение, эвакуация, укрытие», во время которых будет активирована электросигнализация.
Об этом Арменпресс сообщили в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, попросив учеников и сотрудников школы не волноваться.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 13:33 Группа армяно-американской дружбы НС РА провела встречи в Вашингтоне
- 13:12 Председатель КНР посетит с официальным визитом Францию, Сербию и Венгрию
- 13:02 Помощник генсекретаря ООН, директор регионального бюро ПРООН в странах Европы и СНГ прибыла в Армению
- 12:03 Министры иностранных дел Турции и Ирана обсудили региональные события
- 11:16 Делегация во главе с министром финансов РА участвует в 57-м ежегодном собрании АБР
- 10:59 В ереванской средней школе № 184 имени Серо Ханзадяна включится электрическая сирена
- 04.05-17:45 Анонс мероприятий на 6 мая
- 04.05-16:48 ОАЭ не согласились предоставить свою территорию для нападения на Ирак и Йемен
- 04.05-16:24 Конгрессмену США предъявлено обвинение в получении взятки от Азербайджана
- 04.05-15:44 В республике продолжатся осадки, ожидаютсяи грозы
- 04.05-15:35 Индия модернизировала поставляемые в Армению артиллерийские системы
- 04.05-15:24 Тяжелоатлета Самвела Гаспаряна прооперировали
- 04.05-14:35 Эксклюзивное интервью секретаря Межведомственной комиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести
- 04.05-13:42 Легенде армянского джаза Левону Малхасяну – 80. Юбилейные мероприятия начались в Гюмри
- 04.05-13:06 Россия временно ограничила экспорт сахара: это не будет распространяться на страны ЕАЭС
- 04.05-12:47 Передсхождением Благодатнго огняв Иерусалиме усилены меры безопасности
- 04.05-12:38 Kartes Analytica получила лицензию на космическую деятельность
- 04.05-12:20 Армянский SARD Anti-Cheat получил награду в Дубае во время GISEC 2024
- 04.05-12:05 Авиакомпания Eurowings начала осуществлять рейсы Берлин-Ереван-Берлин
- 04.05-11:52 В результате ливня на ряде улиц Еревана произошли обрушения, затоплены здания
- 04.05-11:29 В Гюмри сгорел дом: обнаружены тела детей 5-и и 3-х лет
- 04.05-10:54 Европейские индексы выросли - 03-05-24
- 04.05-10:53 Американские индексы выросли - 03-05-24
- 04.05-10:50 Цены на драгоценные металлы снизились - 03-05-24
- 04.05-10:49 Цены на нефть снизились - 03-05-24
09:00, 30.04.2024
1387 просмотров ЕС готов предоставить средства, чтобы Армения смогла развить свою систему безопасности: мнение политолога
09:10, 30.04.2024
1143 просмотров Международный день джаза в Ереване отметят праздничными концертами
20:20, 28.04.2024
1115 просмотров Состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна и Энтони Блинкена
17:11, 29.04.2024
1080 просмотров 79 объектов недвижимости, 42 транспортных средства, акции: что требует прокуратура конфисковать у Гагика Царукяна?
20:30, 30.04.2024
1067 просмотров Президент Армении Ваагн Хачатурян посетил производственные предприятия