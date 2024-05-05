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В ереванской средней школе № 184 имени Серо Ханзадяна включится электрическая сирена

В ереванской средней школе № 184 имени Серо Ханзадяна включится электрическая сирена

6 мая в 11:00 часов в ереванской старшей школе №184 имени Серо Ханзадяна пройдут специальные тактические учения на тему «Оповещение, эвакуация, укрытие», во время которых будет активирована электросигнализация.

Об этом Арменпресс сообщили в Спасательной  службе Министерства внутренних дел Республики Армения, попросив учеников и сотрудников школы не волноваться.


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