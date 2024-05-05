В ереванской средней школе № 184 имени Серо Ханзадяна включится электрическая сирена

6 мая в 11:00 часов в ереванской старшей школе №184 имени Серо Ханзадяна пройдут специальные тактические учения на тему «Оповещение, эвакуация, укрытие», во время которых будет активирована электросигнализация.

Об этом Арменпресс сообщили в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, попросив учеников и сотрудников школы не волноваться.