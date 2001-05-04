Анонс мероприятий на 6 мая
17:45, Май 04, 2024
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- 04.05-17:45 Анонс мероприятий на 6 мая
- 04.05-16:48 ОАЭ не согласились предоставить свою территорию для нападения на Ирак и Йемен
- 04.05-16:24 Конгрессмену США предъявлено обвинение в получении взятки от Азербайджана
- 04.05-15:44 В республике продолжатся осадки, ожидаютсяи грозы
- 04.05-15:35 Индия модернизировала поставляемые в Армению артиллерийские системы
- 04.05-15:24 Тяжелоатлета Самвела Гаспаряна прооперировали
- 04.05-14:35 Эксклюзивное интервью секретаря Межведомственной комиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести
- 04.05-13:42 Легенде армянского джаза Левону Малхасяну – 80. Юбилейные мероприятия начались в Гюмри
- 04.05-13:06 Россия временно ограничила экспорт сахара: это не будет распространяться на страны ЕАЭС
- 04.05-12:47 Передсхождением Благодатнго огняв Иерусалиме усилены меры безопасности
- 04.05-12:38 Kartes Analytica получила лицензию на космическую деятельность
- 04.05-12:20 Армянский SARD Anti-Cheat получил награду в Дубае во время GISEC 2024
- 04.05-12:05 Авиакомпания Eurowings начала осуществлять рейсы Берлин-Ереван-Берлин
- 04.05-11:52 В результате ливня на ряде улиц Еревана произошли обрушения, затоплены здания
- 04.05-11:29 В Гюмри сгорел дом: обнаружены тела детей 5-и и 3-х лет
- 04.05-10:54 Европейские индексы выросли - 03-05-24
- 04.05-10:53 Американские индексы выросли - 03-05-24
- 04.05-10:50 Цены на драгоценные металлы снизились - 03-05-24
- 04.05-10:49 Цены на нефть снизились - 03-05-24
- 04.05-01:38 МО опровергает слухи о том, что Азербайджан обстрелял позиции ВС РА на Тавушском направлении
- 03.05-21:11 Израиль дал ХАМАС неделю на принятие предложения о прекращении огня
- 03.05-20:42 Известен первый финалист Лиги чемпионов УЕФА по футзалу
- 03.05-20:35 Эрдоган подтвердил прекращение торгового оборота с Израилем
- 03.05-19:55 Россия планирует расширить наступательные действия против Украины: Зеленский
- 03.05-19:40 Депутаты НС Армении обсудили с “Freedom House” инструментарий для противостояния гибридным атакам на демократию
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