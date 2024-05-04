Время в Ереване: 11:07,   4 Май 2024

Индия модернизировала поставляемые в Армению артиллерийские системы

Индия модернизировала поставляемые в Армению артиллерийские системы

Недавно приобретенные Арменией артиллерийские системы 155-мм/52 (ATAGS) индийского производства были модернизированы индийским производителем оружия Bharat Forge.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Indian Defense Research Wing со ссылкой на директора компании Бабу Кальяни.

В артиллерийских комплексах установлены баллистические вычислители с упрощенным интерфейсом, которые снижают вероятность ошибок в артиллерийских расчетах.

Баллистические компьютеры также обеспечивают интеграцию с наземными навигационными системами, что позволяет более точно наводить цель.

Согласно источнику, ATAGS может быть адаптирован для подключения к спутниковой системе Армении, что может обеспечить еще более продвинутые возможности нацеливания. Настраивая интерфейс ATAGS и интегрируя навигацию, Индия демонстрирует свою приверженность предоставлению удобных и адаптируемых военных решений странам-партнерам. Настраивая интерфейс ATAGS и интегрируя навигацию, Индия демонстрирует свою приверженность предоставлению удобных и адаптируемых военных решений странам-партнерам.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am