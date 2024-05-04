Индия модернизировала поставляемые в Армению артиллерийские системы

Недавно приобретенные Арменией артиллерийские системы 155-мм/52 (ATAGS) индийского производства были модернизированы индийским производителем оружия Bharat Forge.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Indian Defense Research Wing со ссылкой на директора компании Бабу Кальяни.

В артиллерийских комплексах установлены баллистические вычислители с упрощенным интерфейсом, которые снижают вероятность ошибок в артиллерийских расчетах.

Баллистические компьютеры также обеспечивают интеграцию с наземными навигационными системами, что позволяет более точно наводить цель.

Согласно источнику, ATAGS может быть адаптирован для подключения к спутниковой системе Армении, что может обеспечить еще более продвинутые возможности нацеливания. Настраивая интерфейс ATAGS и интегрируя навигацию, Индия демонстрирует свою приверженность предоставлению удобных и адаптируемых военных решений странам-партнерам. Настраивая интерфейс ATAGS и интегрируя навигацию, Индия демонстрирует свою приверженность предоставлению удобных и адаптируемых военных решений странам-партнерам.