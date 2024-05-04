Эксклюзивное интервью секретаря Межведомственной комиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести

Необходимо деликатно решать вопросы, связанные с пропавшими без вести, заложниками и пленными.

Об этом в беседе с Арменпресс сообщила секретарь межведомственной комиссии по вопросам пленных, заложников и пропавших без вести (местонахождение неизвестно) лиц, руководитель рабочей группы Гаяне Гаспарян.

Вопрос: Исмаил Ахундов, секретарь «Государственной комиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести лиц» Азербайджана, руководитель рабочей группы, 29 апреля в интервью азербайджанскому информационному агентству АПАвыступил с обвинениями в адрес Республики Армения. Он также заяил, что Армения не готова сотрудничать в выяснении судьбы пропавших без вести. Как бы вы прокомментировали это заявление?

Ответ: Мы еще раз подтверждаем готовность армянской стороны встретиться и провести содержательные дискуссии с соответствующей структурой Азербайджана, занимающейся вопросами пропавших без вести лиц, заложников и пленных в результате армяно-азербайджанских военных операций для достижения важной цели - решить раз и навсегда вопросы, связанные с пропавшими без вести, заложниками, пленными в результате военных действий. Напомним, что у армянской стороны еще с 1990-х годов находятся 777 человек, местонахождение которых неизвестно, и 211 человек - после 2020 года, а также 23 заложника и пленных.

В то же время непозволительны обвинения И. Ахундова в том, что в ходе военных действий 1990-х годов армянская сторона осуществила теракты, геноцид, этнические чистки, а после этого - экоцид, вандализм, целенаправленное разрушение могил. Выдвижение подобных обвинений нелогично, поскольку свидетельства о депортации 120 тысяч армян из Нагорного Карабаха, разрушении там азербайджанцами армянских исторических памятников и осквернении могил, а также фактические данные об убийствах и бесчеловечном обращении с армянскими военнослужащими со стороны азербайджанских солдат во время войны, расстрелах мирных жителей, пытках, осквернении трупов - многочисленные видео и фоторазмещеныв Интернете именно азербайджанцами.

Что касается утверждения И.Ахундова о том, что основная информация о пропавших без вести лицах принадлежит армянской стороне и что только путем сотрудничества можно выяснить судьбы пропавших без вести с обеих сторон, то уместно напомнить, что 27 января появилось официальное заявление «Межведомственной комиссии по вопросам пленных, заложников и пропавших без вести (местонахождение неизвестно), в котором четко обозначена информацияи 1990-х годов, и 2020-го года, предоставленная армянской стороной Азербайджану - относительно тел и бесценных реликвий, оставленных на армянской стороне во время войны.

В указанном контексте считаем необходимым отметить, что тела двух военнослужащих, погибших в результате нападения Азербайджана на армянские позиции 13 сентября 2022 года и оставшихся на межпозиционных участках, по-прежнему находятся в межпозиционной зоне, и несмотря на то, что армянская сторона предоставила Азербайджану координаты тел, ответа до сих пор не получено. Уместно также вспомнить о насильственно исчезнувших армянских военнослужащих и мирных жителях, в отношении которых имеются видеозаписи, свидетельствующие о том что их взяли в плен и они живы, и материалы эти снятыазербайджанскими военнослужащими, однако азербайджанская сторона сообщает, что не располагает информацией о том, живы ли они или взяты в плен, что создает серьезные основания для сомнений в реальном намерении азербайджанской стороны поиска пропавших без вести лиц.

Решать вопросы, связанные с пропавшими без вести, заложниками и пленными в ходе боевых действий, необходимо деликатно, понимая, что обвинения и любые высказанные мысли могут так или иначе повлиять на ожидания тех людей, родственников и друзей, которые и без того находятся в сложной психологической ситуации, в связи с чем мы предлагаем нашим азербайджанским партнерам быть более конструктивными, воздерживаться от ненужных обвинений, решать существующие вопросы и проблемы исключительно в атмосфере взаимопонимания, в связи с чем мы предлагаем нашим азербайджанским партнерам быть более конструктивными, воздерживаться от ненужных обвинений, решать существующие проблемы исключительно в атмосфере взаимопонимания.