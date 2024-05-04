Легенде армянского джаза Левону Малхасяну – 80. Юбилейные мероприятия начались в Гюмри

В Гюмрийском государственном драматическом театре имени Вардана Ачемяна состоялся концерт живой легенды армянского джаза Левона Малхасяна (Малхаса) при участии группы «Малхас Джаз» и специального гостя концерта - группы «Ани», духового оркестра мэрии Гюмри.

Как передает Арменпресс, на концерте, организованном по случаю дня рождения композитора, пианиста, народного артиста РА Левона Малхасяна, поклонники джаза насладились популярными и новыми джазовыми произведениями.

«Левон Малхасян и как музыкант, и как почетный президент Армянской джазовой ассоциации всегда был рядом с Manukyan Productions, и именно благодаря ему стал популярен не только проект «Джаз и Гюмри», но и любимый всеми фестиваль HAY-AT JAZZ», - сказала начальник управления культуры и по делам молодежи Гюмри Лилит Товмасян.

Любимый джазмен не только вносит большой вклад в развитие армянского джаза, но и продолжает джазовые традиции в Гюмри и дает замечательные джазовые концерты любителям музыки в Гюмри.

В ходе вечера общественный деятель Гюмри Вардгес Самсонян наградил группу Malkhas Jazz почетной грамотой за вклад в распространение джазовой музыки в Гюмри, годы эффективного взаимодействия и вклад в активность культурной жизни Гюмри.

Арменуи Мхоян