Kartes Analytica получила лицензию на космическую деятельность

Компания Kartes Analytica, развивающая возможности геопространственного анализа, получила лицензию Министерства высокотехнологичной промышленности Республики Армения на космическую деятельность.

Как передает Арменпресс, компания опубликовала сообщение по этому поводу.

Kartes Analytica специализируется на разработке продуктов, основанных на данных, и разработке действенных идей с помощью своей передовой платформы геопространственной аналитики. Благодаря этой лицензии компания планирует расширить свои возможности по внедрению прорывных решений в геопространственной инфраструктуре.

«Призываем всех партнеров, которые разделяют наше видение, из частного сектора, стартап-экосистемы, научных кругов и международной космической экосистемы, сотрудничать с нами в разработке революционных стратегий и технологий, которые преобразуют нашу национальную и региональную космическую отрасль», — заявил генеральный директор Kartes Analytica Бабкен Тер-Григорян.

Министр высокотехнологичной промышленности РА Мхитар Айрапетян отметил, что выдача лицензии на космическую деятельность компании Kartes Analytica является поворотным моментом в развитии космической отрасли Армении.

"Давая возможность частным компаниям активно участвовать в космической деятельности, мы продвигаем инновации, привлекаем инвестиции и создаем новые возможности для экономического роста", - отметил он.

Kartes Analytica — геопространственная инфраструктурная и аналитическая компания, основанная в 2022 году. Компания имеет офисы в Армении и США.