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Армянский SARD Anti-Cheat получил награду в Дубае во время GISEC 2024

Армянский SARD Anti-Cheat получил награду в Дубае во время GISEC 2024

GISEC Global, прошедший в Дубае 22-25 апреля, стал одним из мероприятий, проходящих в рамках одного из самых значимых   в сфере кибербезопасности в мире — конкурса Cyber ​​Stars, проводимого среди стартапов. Армянская компания SARD Anti-Cheat признана победителем в номинации «Лучший стартап региона»

Как передает Арменпресс, в конкурсе приняли участие 70 стартапов, соревнующихся в 5 различных номинациях.

GISEC — уникальная площадка для обмена идеями и инновациями для компаний и специалистов, работающих в сфере кибербезопасности, которую в этом году представили такие ведущие компании, как Cisco, Kaspersky, Microsoft, Amazon Web Services, Cloudflare и др.

Решение, предлагаемое SARD Anti-Cheat, представляет представляет собой инновационный подход в этой области. Хотя команда SARD в настоящее время сосредоточена на безопасности видеоигр, в долгосрочные планы компании входит разработка и внедрение решений, охватывающих более широкий спектр областей. 000055.jpg (207 KB)


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