Авиакомпания Eurowings начала осуществлять рейсы Берлин-Ереван-Берлин

Авиакомпания Eurowings с 4 мая начала полеты по маршруту Берлин-Ереван-Берлин.

Как стало известно Арменпресс из сообщения международного аэропорта "Армения", рейсы будут выполняться с частотой один рейс в неделю —по субботам.