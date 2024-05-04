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Авиакомпания Eurowings начала осуществлять рейсы Берлин-Ереван-Берлин

Авиакомпания Eurowings начала осуществлять рейсы Берлин-Ереван-Берлин

Авиакомпания Eurowings с 4 мая начала полеты по маршруту Берлин-Ереван-Берлин.

Как стало известно Арменпресс из сообщения международного аэропорта "Армения", рейсы будут выполняться с частотой один рейс в неделю —по субботам.

 


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