В Гюмри сгорел дом: обнаружены тела детей 5-и и 3-х лет

4 мая в 08:05 часов в центр кризисного управления Ширакского областного спасательного управления поступила информация о том, что в одном из домов на улице Сурена Матнишяна в городе Гюмри произошел пожар.

Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, Пожар локализован в 08:36 часов, ликвидирован в 09:25. Дом сгорел. Спасатели нашли тела М. М. (2021 года рождения) и Н. Г. (2019 года рождения).