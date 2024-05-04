Европейские индексы выросли - 03-05-24
МОСКВА, 4 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 3 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.59% и составил 18001.60 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.54% и составил 7957.57 пункта, британский FTSE вырос на 0.51% и составил 8213.49 пункта, а российский RTSI вырос на 0.57% и составил 1184.68 пункта.
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