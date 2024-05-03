Депутаты НС Армении обсудили с “Freedom House” инструментарий для противостояния гибридным атакам на демократию

Члены парламентской группы дружбы Армения-США Национального Собрания Армении встретились в Вашингтоне с вице-президентом международных программ “Freedom House” Джерардо Бертом, заместителем директора программ по странам Европы и Евразии Софией Орлоски, заместителем директора по вопросам политики и пропаганды Кэти Ларок, старшим аналитиком Майком Смелцером.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, были обсуждены процесс демократических реформ в Армении, вопросы прав человека, свободы прессы и интернета.

Было зафиксировано, что за последние годы Армения добилась значительного прогресса в сфере укрепления демократии.

Были обсуждены существующие проблемы и вызовы, в частности гибридные атаки на демократию и инструменты борьбы с ними.

Достигнута договоренность о продолжении совместной работы и сотрудничества в направлении укрепления демократии в Армении.