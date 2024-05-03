Сила одного драма - благотворительной общественной организации «Дорога жизни»

Инициатива «Сила одного драма» подводит итоги апрельской программы, в результате которой накопленные 3,913,063 драма будут направлены фондом-бенефициаром «4090» на оплату обучения студентов, участвующих в четырехдневных и 44-дневных войнах, давая возможность сотням молодых людей изменить качество своей жизни посредством образования.

«Помимо непосредственной поддержки фонда, мы уже во второй раз оказываем поддержку бенефициарам фонда. Иными словами, выпускники 2023-2024 учебного года и самые активные студенты-бенефициары фонда, получат подарочные карты idplus на сумму 40.000 драмов каждый, с помощью которых они смогут совершать покупки во всех торговых точках, где есть возможность оплаты по Idram. Мы очень надеемся, что на эту сумму студенты смогут приобрести необходимые им книги и углубить свои знания в выбранной ими области», - говорит Татевик Вардеванян, руководитель отдела по коммуникациям Idram-а и IDBank-а.

Компании сообщают, что майским бенефициаром инициативы «Сила одного драма» стала благотворительная общественная организация «Дорога жизни», которая занимается диагностикой, обеспечением лекарствами и лечением детей с эпилепсией.

«Сила одного драма» уже второй раз поддерживает эти фонды. По словам Татевик Вардеванян, это связано с тем, что программы корпоративной социальной ответственности компаний основаны не только на цели, но и на непрерывности.

«Благотворительная общественная организация «Дорога жизни» обеспечивает детей с диагнозом эпилепсия лекарствами и диагностическими обследованиями, которые невозможно получить в рамках государственного заказа. При этом любая поддержка напрямую влияет на качество жизни детей-бенефициаров и их семей, и это крайне важно, ведь лучшая среда для преодоления проблем детей с таким диагнозом - теплая семейная атмосфера. Благодаря этой неоценимой поддержке наш фонд также получил возможность реализовать долгожданные и запланированные благотворительные мероприятия и проекты», - отмечает Елена Багдасарян.

Добрые дела делают человека счастливым, а с нами это делать гораздо проще: просто совершайте все свои платежи с помощью приложения Idram&IDBank, онлайн-платформы IDBanking.am, терминалов Idram и IDBank, и за каждый Ваш платеж компании будут жертвовать один драм на добрые дела.

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