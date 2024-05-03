Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-05-24

ЕРЕВАН, 3 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 3 мая, курс доллара США сократился на 0.31 драмa и составил 387.32 драм. Курс евро вырос на 1.18 драмa и составил 416.10 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 4.23 драм. Курс британского фунта вырос на 1.36 драмa и составил 486.40 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 191.06 драмa и составила 28502.19 драм. Цена серебра сократилась на 3.32 драмa и составила 326.69 драм.