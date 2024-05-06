Мы видим искреннее стремление Армении достичь мира: интервью посла Литвы в Армении

Мир между Арменией и Азербайджаном является ключевым условием стабильности и процветания на Южном Кавказе. Литва видит искреннюю приверженность Армении достичь мира и ценит шаги, предпринимаемые в этом направлении.

Это в интервью «Арменпресс» подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол Литовской Республики в Армении Андрюс Пулокас.

В ходе интервью были затронуты вопросы армяно-литовских отношений, перспективы развития отношений между двумя странами, взгляды Литвы на текущую ситуацию на Южном Кавказе, а также сближение отношений Армения-ЕС, возможную роль Литвы в этом и в других вопросах.

- Господин посол, между Арменией и Литвой всегда были теплые, дружеские отношения. Как Вы оцените нынешний уровень политического диалога между нашими странами, и какие важные моменты хотели бы отметить?

- Политический диалог сейчас довольно интенсивный и становится все более активным после Бархатной революции в Армении 2018 года. Основная задача - идти в ногу со временем и обеспечивать четкое содержание. Каждый политический процесс должен быть ориентирован на ясный и ощутимый результат. Литву и Армению связывают общие исторические связи и опыт. Литва сама по себе является примером успешных реформ, проходящих сложный путь трансформации. Наши успехи и извлеченные уроки близки контексту Армении, мы очень хорошо понимаем друг друга, поэтому передача и инвестирование полезного для Армении опыта есть и останется одной из главных задач ближайшего будущего. Армения при содействии Евросоюза как ключевого партнера в реализации программы реформ и привлечении гражданского общества имеет все возможности стать лидером демократических реформ на Южном Кавказе. Конечно, в условиях сохранения или даже усиления темпов реформ мы продолжаем наблюдать, как Армения уверенно поднимается в различных международных рейтингах демократии, верховенства закона и прозрачности. Литва готова сотрудничать на всех уровнях для усиления сопротивления Армении на этом очень сложном этапе исторического прорыва. Ключевое слово - диверсификация, и в этой области, зная трудный, но очень плодотворный путь Литвы по диверсификации своей экономики, энергетики и других секторов, вместе мы можем сделать больше для укрепления устойчивости и суверенитета Армении.

-В октябре прошлого года Республику Армения посетила премьер-министр Литовской Республики Ингрида Шимоните. Она заявила, что Литва намерена содействовать углублению отношений между Арменией и Европейским Союзом. Каким образом Литва, как страна, имеющая опыт членства в этой организации, и которая в этом году отмечает 20-летие своего членства, может способствовать углублению отношений между Арменией и ЕС?

-Я очень рад тому, что в Армении ЕС стал более заметным и обсуждаемым. Активное участие ЕС в Армении означает большую поддержку устойчивой демократии, жизнеспособности, безопасности и суверенитету и, самое главное, миру во всем регионе Южного Кавказа. Для этого мы призываем активно использовать все инструменты, предоставляемые ЕС, такие как - Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA), которое вскоре будет дополнено новой программой партнерства ЕС-Армения и миссией ЕС в Армении. Мы также ожидаем, что Армения получит поддержку через Европейский фонд мира и начнет диалог о либерализации визового режима.

Литва является одним из самых активных сторонников и энтузиастов возможного сближения Армении с ЕС, мы твердо верим, что Армения принадлежит к европейской семье и будущее Армении связано с Европейским союзом. Наш опыт подсказывает нам, что всегда нужно иметь чуть большие амбиции, чем позволяют возможности. Наш путь в Европу также не был простым, но мы всегда понимали его значение. И мы последовательно шли по этому пути. Я думаю, что идея евроинтеграции должна стать центральной и доминирующей как в политической повестке Армении, так и в общественной жизни. Мы всегда призываем Армению быть более амбициозной в мечтах, планировании и работе, и, конечно же, конечная цель - как можно скорее вступить в ЕС. Амбиции - это не политические декларации, а постоянный терпеливый и изнурительный труд и усилия всего государства и общества. Некоторые называют это домашней работой, и Литва способствует именно этой домашней работе, например, поддерживая реформы системы внутренних дел Армении, предлагая лучшие практики в области охраны окружающей среды, также и в других важных сферах.

- Несколько месяцев назад Европейский парламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию о необходимости более тесных связей между ЕС и Арменией и мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Данной резолюцией Европарламент также призвал рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены ЕС. На Ваш взгляд, насколько реально предоставление Армении статуса кандидата в члены ЕС и как Вы оцените принятие этой резолюции?

- Армения - демократическое государство, а демократия на нашем континенте имеет очень конкретный адрес - Европейский союз. Я думаю, что еще есть историческая возможность сесть в тот же европейский поезд с так называемой ассоциированной с ЕС тройкой. Я помню процесс интеграции трех стран Балтии, сосрояшийся более 20 лет назад. Страны Балтии тоже развивались разными темпами, но мы объединились. Я понимаю, что сегодня это может звучать смело, но я очень хорошо помню литовский опыт. Идея присоединения к Европе охватила Литву как эпидемия. Мы все заразились идеей Европы и таким образом приобрели иммунитет к тоталитаризму и советизму (как, впрочем, и к олигархизации). Движение Литвы к членству в ЕС было основано на нашем понимании того, что ЕС - это наше место, поскольку эта организация представляет те же ценности демократии и верховенства закона, которые мы разделяем. И не будем скрывать, что мы хотели достичь тех же норм, стандартов и благополучия. И весь процесс подготовки к членству в ЕС заключался в построении современного, эффективного, жизнеспособного государства с соответствующими реформами, внедрением новых методов управления и повышением качества государственных услуг. Оглядываясь назад, я могу с уверенностью сказать, что этот процесс был лучшим, что случилось с Литвой в ХХ веке. И сегодня мы продолжаем быть самыми большими сторонниками и энтузиастами ЕС. Нам это удалось, и я считаю, что Армения тоже должна добиться успеха. Стремление к членству ценно само по себе. Таким образом, мы не теряли времени, не изобретали велосипед, а переняли лучший европейский опыт.

-Господин Пулокас, с 2020 года Азербайджан предпринимает дестабилизирующие действия на Южном Кавказе. Общеизвестно, что более 100 000 армян в результате этнической чистки Азербайджана в сентябре 2023 года принудительно были перемещены из Нагорного Карабаха. И как эти действия влияют на мирную повестку в регионе?

То, что тысячи жителей Нагорного Карабаха вынуждены были покинуть свои дома, и это перемещение произошло на фоне длительной блокады Лачинского коридора, стало большой трагедией. Мы понимаем отчаяние людей, чьи жизни были сломаны, они были брошены теми, кого когда-то считали гарантами своей безопасности. Правительство Армении и весь народ проявили исключительную солидарность в предоставлении жилья и решении их проблем. Вместе со многими другими странами Литва также оказала им гуманитарную помощь. Я считаю, что жители Нагорного Карабаха должны иметь возможность безопасного возврашения в свои дома. Мир на Южном Кавказе может воцариться только путем добросовестных переговоров, тогда как принуждение никогда не приводило ни к чему хорошему, а играть судьбами людей, используя их как инструмент, просто несправедливо. Это касается и возвращения всех пленных, что является очень важным шагом на пути к восстановлению доверия.

- С 2021 года Азербайджан несколько раз нападал на Армению, оккупируя суверенные территории Армении, и даже сейчас Азербайджан отказывается вывести свои войска с этих территорий. Какие шаги может и должно предпринять международное сообщество, в частности Евросоюз, чтобы заставить Азербайджан прекратить агрессивную политику в отношении Армении?

- Мир между Арменией и Азербайджаном является ключевым условием стабильности и процветания на Южном Кавказе. Мы видим искреннюю приверженность Армении достижению мира и ценим четкие шаги, предпринимаемые в этом направлении. Нет сомнений в том, что мирный процесс должен завершиться установлением стабильного, всеобъемлющего, прочного мира и обязательством обеих сторон уважать его, что в конечном итоге положит конец процессу делимитации и демаркации на основе международно признанных границ, границ, которые существовали на момент распада СССР, а также открытие, региональных коммуникаций.

Литва последовательно поддерживает посреднические усилия ЕС и США на мирных переговорах. Мир на Южном Кавказе вытекает из интересов всего демократического сообщества. Для малых стран нет ничего выгодного в том, что крупные региональные державы пытаются сохранять там свою монополию. Вот почему решение конфликта должно быть международным. Чем больше в этом участвует Европа, тем больше уважения к международному порядку, основанному на правилах.

Литва не только твердо заявляет о своей политической поддержке мирного процесса, но и готова поделиться своим еще свежим опытом делимитации и демаркации, поскольку мы были одной из первых стран, которая после распада СССР полностью делимитизировала и демаркировала все свои сухопутные границы, оставшиеся после распада Советского Союза. Мы имеем особый опыт, поскольку мы прошли долгий и сложный переговорный процесс. Наше соседство также не простое, но нам удалось завершить эти процессы на основе принципов международного права, и этот опыт можно использовать и на Южном Кавказе.

Важно, чтобы международное сообщество выразило свою четкую позицию и осудило действия стран, не уважающих основные принципы международного права. Для нас в Литве эти ценности являются основой внешней политики, и наше поведение соответствует им. Мы боремся за те страны, которые борются за свою свободу, безопасность и демократию. Мы понимаем и то, что судьба Южного Кавказа во многом зависит от исхода героической борьбы Украины за суверенитет и территориальную целостность своей страны. Война России в Украине показала, что Россия ежедневно убивает, разрушает и нарушает все принципы международного права. В этом контексте очень важно, чтобы Армения попыталась диверсифицировать свое политическое партнерство и партнерство в сфере безопасности, а также оказала гуманитарную поддержку Украине и повысила уровень политического диалога. Сама Армения прекрасно знает цену независимости и демократии.

- Господин посол, в последние годы много говорится о необходимости разблокирования региональных коммуникаций Южного Кавказа. Азербайджан требует от Армении так называемый «зангезурский коридор», угрожая захватить его силой. Как относится Литва к столь агрессивному и ничем не спровоцированному поведению Азербайджана?

-Географически Литва имеет сходство с Арменией. Калининградская область Российской Федерации, как и Нахичеванская область Азербайджана, являются эксклавом, для которых важна связь с основной территорией страны. Опять же, членство в ЕС также сыграло решающую роль в этой области. ЕС, Литва и Россия договорились о так называемой Калининградской транзитной схеме. И теперь, даже на фоне российской войны на Украине, жители материковой России и Калининградской области проезжают по территории Литвы. Нам удалось договориться о двух главных вещах: полный контроль Литвы на своей территории и максимальный комфорт для путешественников во время транзита, без лишних препятствий. Мы неоднократно делились своим опытом и с Ереваном, и с Баку. Я думаю, что некоторые элементы этой так называемой упрощенной транзитной модели могут быть полезны и для регулирования передвижения людей в Армении. В конце концов, это европейский опыт и модель успеха. Что касается риторики, то мы понимаем ее важность и предпочитаем термин «транзит» термину «коридор». Ведь мы живём в XXI веке.

- В ответ на подобные заявления Азербайджана правительство Армении в прошлом году инициировало проект «Перекресток мира». Что Вы думаете об этой инициативе, и каким Литва видит мир на Южном Кавказе?

- Эта идея действительно логична и понятна, это попытка восстановить функциональное сотрудничество между странами-соседями с использованием существующих и будущих транспортных инфраструктур. Региональные транспортные коммуникации и глобальные транспортные связи должны действовать и в Армении. Они должны работать по всем направлениям и для всех типов транспортных средств. Возможно, имеет смысл даже расширить этот проект, включив в него трубопроводы, линии электропередачи и т. д. Ведь это будет выгодно всем. Это будет стимулировать экономический рост во всем регионе, а также торговлю и приграничное сотрудничество. Однако реализация такого проекта потребует участия всех региональных партнеров. Я надеюсь, что ЕС сможет предложить некоторый стимул, чтобы они (все региональные партнеры: ред.) также приняли идею открытого общения.

Развитие экономических связей и взаимной торговли обычно приводит к еще более глубокому сотрудничеству и росту взаимного доверия, что является основой мира. Южный Кавказ имеет все возможности стать одним из наиболее быстро развивающихся и процветающих регионов. ЕС также может способствовать восстановлению коммуникационных связей в регионе и реализации инициативы «Перекресток мира».

- Обратимся к экономическому сотрудничеству между Арменией и Литвой. Каков был объем торговли между двумя странами в 2023 году? Каковы тенденции на двусторонних экспортно-импортных рынках?

- Имеющиеся данные о торговле между Литвой и Арменией довольно различны. Мы принадлежим к двум разным торговым блокам - ЕС и Евразийскому экономическому союзу, поэтому реэкспорт в нашей статистике отражается по-разному. По литовским данным, за последние 9 месяцев прошлого года объем двусторонней торговли составил более 100 миллионов евро, при этом лишь незначительную его часть составила продукция литовского происхождения. Уровень торгово-экономического сотрудничества не соответствует уровню активного политического диалога, следовательно, нам предстоит многое сделать для расширения взаимовыгодных экономических связей и перевода интенсивного политического диалога в стабильные экономические отношения. При этом, конечно, очень важно, чтобы торговые отношения не использовались для обхода санкций.

- Господин Пулокас, какие сферы представляют наибольший интерес в отношениях между Арменией и Литвой и что должны сделать наши страны для развития экономических связей?

-Хорошие перспективы имеют как традиционные сферы торговли, такие как продукты питания, напитки и туристические услуги, так и высокотехнологичные, которые демонстрируют впечатляющие темпы роста. Что касается торговых обменов, основной проблемой остается дорогостоящая и сложная логистика. Прямой рейс между Вильнюсом и Ереваном действительно будет полезен для нашего повседневного сотрудничества.

- Господин посол, запланированы ли на ближайшее время визиты высшего уровня из Литвы в Армению?

- В прошлом году состоялся исторический визит. Премьер-министр Литовской Республики госпожа Ингрида Шимоните впервые посетила Армению. Премьер-министр Армении несколько лет назад посетил Литву, в последние годы были взаимные визиты президентов стран, продолжаются регулярные взаимные визиты предствителей различных ведомств. Всего несколько недель назад спикер Парламента Армении (Ален Симонян: ред.) посетил Литву. Весной этого года состоялось несколько визитов министров в Вильнюс и в Ереван.

- Господин посол, благодарим за предоставленную возможность этого интервью. Хотели бы Вы что-нибудь добавить?

- Ни для кого не секрет, что у Армении много друзей в Литве, и в последние годы этот круг стремительно расширяется. Исторически наши народы всегда были чрезвычайно близки, начиная со средневековья и тесной координацией между нашими движениями за независимость. Мы понимаем друг друга и сопереживаем вместе. Литовцы очень симпатизируют усилиям Армении по диверсификации отношений и сближению с Западом. Это не просто чувство, но и явная готовность способствовать этому и поддерживать активно. Такая среда очень благоприятна для любого посла, поэтому мы должны максимально использовать эту возможность. С начала моего пребывания в Армении я всегда встречал открытых и искренних людей, полных дружелюбия, новых идей и стремления следовать общим ценностям. Я очень благодарен за такое отношение и теплые чувства армян к моей стране. Со своей стороны, Литва продолжит поддерживать Армению в повышении ее жизнеспособности, защите демократии и установлении более тесного диалога с ЕС. Мы восхищаемся решимостью армянского народа защищать свой демократический выбор, несмотря на все трудности. Это доказывает, что наши страны движутся в одном направлении, а общие демократические ценности являются важнейшей основой этих отношений.

Интервью: Давид Мамян

Фото: Геворга Перкуперкяна