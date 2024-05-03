С начала конфликта в Газе погиб 141 журналист

С начала военных действий Израиля в секторе Газа в ответ на вторжение боевиков палестинского радикального движения ХАМАС погиб 141 журналист. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство IRNA, со ссылкой на власти Газы.

За то же время, по данным правительственного информационного центра сектора Газа, более 70 журналистов были ранены и более 20 арестованы.

Данные были опубликованы накануне Всемирного дня свободы прессы, 2 мая.

3 мая власти Газы сообщили, что число погибших в конфликте между Израилем и ХАМАСом достигло почти 34 600 человек, число раненых превысило 77 800 человек.

В результате нападения ХАМАС 7 октября в Израиле погибло 1200 человек, 253 человека были взяты в плен.