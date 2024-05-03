Израиль нанес удары по объектам, расположенным под Дамаском: есть раненые

ВВС Израиля нанесли удары по объектам, расположенным недалеко от Дамаска. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство SANA, со ссылкой на представителя командования ВС страны.

«Израильский противник совершил в четверг, 2 мая, воздушную агрессию со стороны оккупированных Голанских высот, атаковав военные объекты под Дамаском. В результате получили ранения восемь солдат и нанесен материальный урон».

В результате атаки ранения получили 8 военнослужащих, также был причинен материальный ущерб.

Как сообщает телеканал «Аль-Хадат», авиаударам подверглась военная база боевиков шиитского формирования «Хезболла», расположенная к юго-западу от Международного аэропорта Дамаска.