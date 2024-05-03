Российские военные дислоцировались в Нигере на той же военной базе, что и американцы: CNN

Прибывшие в Нигер российские военнослужащие уже несколько недель находятся на 101-й американской авиабазе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

По данным источников, российские военные на военной базе поместились в отдельном ангаре и не работают там же, где и американцы. Но, по словам одного из источников, площадь военной базы «не такая большая».

Майкл Лэнгли, командующий силами США в Африке, и Селеста Уолландер, помощник министра обороны по вопросам международной безопасности, побывав в Нигере в марте, выразили обеспокоенность по поводу увеличения военного присутствия России в этой стране. По данным CNN, они также подняли вопросы о будущем 101-й авиабазы ​​и о том, будет ли она передана российским военным.

«По словам официальных лиц, встреча была напряженной, и всего через несколько дней после этого Нигер объявил, что прекращает действие соглашения, которое позволяло американским военнослужащим и гражданскому персоналу работать в стране с 2014 года», - говорится в публикации.

Пентагон подтвердил CNN, что в настоящее время работает с властями Нигера над упорядоченным выводом войск.

Военная хунта Нигера, которая в июле 2023 г. захватила власть в результате переворота, заявила, что хочет вывода американских войск из страны. CNN сообщает, что официальные лица США обеспокоены тем, что Нигер, который служил ключевой базой для контртеррористических операций США, поворачивается лицом к России.