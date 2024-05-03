Европейские индексы - 02-05-24
МОСКВА, 3 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.20% и составил 17896.50 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.88% и составил 7914.65 пункта, британский FTSE вырос на 0.63% и составил 8172.15 пункта, а российский RTSI вырос на 0.05% и составил 1177.96 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 10:28 Макрон и Кисида заключили соглашение об укреплении военного сотрудничества
- 10:12 В транспортный парк Еревана поступят 171 новый автобус и 15 новых троллейбусов
- 10:00 “Ереванский бестселлер”: лидер недели книга “Дорога”: художественно- документальная литература, март 2024
- 09:36 Европейские индексы - 02-05-24
- 09:34 Американские индексы выросли - 02-05-24
- 09:33 Цены на драгоценные металлы - 02-05-24
- 09:31 Цены на нефть - 02-05-24
- 02.05-21:17 Минобороны Турции отказалось передавать Украине ЗРК С-400
- 02.05-20:45 Так ведет себя диктатор: глава МИД Израиля обвинил Эрдогана в нарушении соглашений из-за прекращения торговли
- 02.05-20:31 Президент РФ наградил медалью подростков, спасавших людей при теракте в "Крокусе"
- 02.05-20:06 Турция прекратила всю торговлю с Израилем: Bloomberg
- 02.05-19:09 Самвел Гукасян освобожден от должности главы административного района Кентрон города Еревана
- 02.05-18:55 Состоялась вторая репетиция представляющей Армению на конкурсе “Евровидение-2024” группы “Ладанива”
- 02.05-18:52 Состоялся телефонный разговор глав МИД Армении и Украины
- 02.05-18:33 Премьер-министру представлен отчет о деятельности Офиса интеллектуальной собственности за 2023 год
- 02.05-17:55 Предстоящие на 3 мая мероприятия
- 02.05-17:35 Восемь военнослужащих, пострадавших в ДТП на "Урале", выписаны из больниц
- 02.05-17:26 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-05-24
- 02.05-17:25 Азиатские индексы - 02-05-24
- 02.05-17:09 Авиакомпания FLYONE ARMENIA начала выполнение полетов по направлению Ереван- Ницца- Ереван
- 02.05-16:19 Член комитета Сената Франции по внешним отношениям, обороне и вооруженным силам Ронан ле Гле посетил Цицернакаберд
- 02.05-16:11 Лакшману Самаранаяке присвоено звание почетного доктора ЕГМУ
- 02.05-14:56 Макрон повторил, что не исключает отправки войск в Украину
- 02.05-14:35 Колумбия разорвала дипломатические отношения с Израилем
- 02.05-14:08 Team становится главным технологическим партнером ТУМО в Армении
16:14, 27.04.2024
2186 просмотров Минобороны РА призывает воздержаться от распространения лжи и дезинформации
13:51, 27.04.2024
1945 просмотров В РА нет справедливости, потому что мы не договорились, чтó есть справедливость. Пашинян
23:16, 26.04.2024
1560 просмотров Мгера Григоряна не было в машине со специалистами, которые ехали в Киранц: офис вице-премьера
12:33, 27.04.2024
1518 просмотров «Родина – это государство. Любишь Родину – укрепляй государство». Н.Пашинян выступает с лекцией
18:19, 26.04.2024
1480 просмотров На границе Армении и Азербайджана установлено 28 пограничных столбов