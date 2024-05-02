Самвел Гукасян освобожден от должности главы административного района Кентрон города Еревана
Со 2 мая Самвел Гукасян освобожден от должности главы административного района Кентрон города Еревана. Как передает Арменпресс, об этом сообщил сам Гукасян.
Гукасян занимал должность главы административного района Кентрон с 28 апреля 2022 года.
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