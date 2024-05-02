Премьер-министру представлен отчет о деятельности Офиса интеллектуальной собственности за 2023 год

Премьер-министр Никол Пашинян посетил Офис интеллектуальной собственности министерства экономики для обсуждения отчета о деятельности ведомства за 2023 год.

В начале совещания премьер-министр отметил, что в ходе обсуждения различных, в том числе стратегических, вопросов они приходят к выводу, что механизмы защиты интеллектуальной собственности и их совершенствование имеют ключевое значение в плане экономического развития и улучшения инвестиционной среды. По словам Никола Пашиняна, цель сегодняшнего совещания также состоит в том, чтобы получить представление о том, какие механизмы действуют в Республике Армения, насколько действенны эти механизмы и насколько удается нашей стране защищать интеллектуальную собственность.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, руководитель Офиса интеллектуальной собственности Кристине Амбарян выступила с докладом, представив основные функции ведомства: прием заявок и экспертиза объектов промышленной собственности, государственная регистрация, выдача патентов и сертификатов и ведение государственных реестров указанных объектов, регистрация франчайзинга, лицензионных договоров и договоров о передаче прав.

Премьер-министру также была представлена ​​информация о заявках на регистрацию изобретений, промышленных дизайнов и товарных знаков за 2021-2023 годы. Было отмечено, что по сравнению с предыдущими годами увеличилось количество заявок на регистрацию товарных знаков, полученных по национальной процедуре, а также количество международных заявок на регистрацию товарных знаков, полученных по международной процедуре (Мадридская система).

Премьер-министр Пашинян напомнил, что несколько лет назад был известный случай, когда местный бизнесмен зарегистрировал в Армении известный международный бренд и поинтересовался исходом этого дела.

Кристина Амбарян отметила, что в суде вопрос решен в пользу правообладателя, а регистрация была признана недействительной. По словам главы ведомства, проблемных регистраций у них нет, также действующее законодательство не допускает проблемных регистраций. “Мы также решили это законодательно. То есть мы смотрим на использование. Мы предотвращаем нечестную регистрацию, действует соответствующий механизм”, - сказала Кристине Амбарян.

“Что касается промышленного дизайна, изобретений, то зачем заинтересованному лицу приносить, регистрировать? Затем, чтобы в будущем кто-то у него это не отобрал и не использовал. Теперь, достаточны ли наши механизмы? Когда мы регистрируем, кому переходят полномочия ее защиты, государству?” - спросил премьер-министр.

Глава ведомства отметила, что полномочия защиты принадлежат правообладателю и государству одновременно. “Государство создает механизмы, а правообладатель должен быть достаточно осведомлен, чтобы знать свои права и обращаться в соответствующие органы. У нас в полиции есть подразделение, которое также занимается нарушениями интеллектуальной собственности. У нас есть реестр в таможенном органе, где, например, правообладатели регистрируют свои товарные знаки, речь идет об иностранных компаниях, если товар ввозится под этим наименованием, таможенник обязан остановить этот товар и обратиться к правообладателю, чтобы проверить, легально ли этот товар импортируется или нет. А внутри страны этим делом занимаются полиция и суды”, - сказала руководитель Офиса интеллектуальной собственности.

Кристине Амбарян сообщила, что с 17 мая 2023 года в электронной системе приема заявок введена возможность представления материалов заявок на изобретения и промышленные образцы посредством 3D-моделей. Благодаря этому можно подавать заявки, используя 3D-модели.

В отчетном году Офис интеллектуальной собственности присоединился к национальной системе идентификации “Yes em”. Продолжается оцифровка заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности и документов, связанных с их администрированием.

Было отмечено, что ведомство взимает государственную пошлину за оказываемые им услуги, за деятельность, связанную с правовой защитой объектов интеллектуальной собственности, в соответствии с законом “О государственной пошлине”. Объем собранных пошлин в прошлом году составил 687,5 млн драмов по сравнению с 614 млн драмов в 2022 году. Было также отмечено, что другие финансовые поступления в бюджет Армении поступают в ведомство по экспертизе международных заявок.

Премьер-министр Пашинян напомнил, что государство требует подоходного налога с певцов и других представителей шоу-бизнеса и эту политику следует расширить. В то же время Никол Пашинян добавил, что это тоже вызывает определенное недовольство, и в этом смысле государство должно предоставить дополнительный источник для тех же певцов, требуя от ресторанов в соответствии с законом сохранять авторские права и выплачивать автору соответствующую плату за музыку, которая там играет.

“На самом деле речь идет о классе и уровне страны. Давайте посмотрим, какие проблемы у нас есть в этой области. Международные организации и крупные бренды постоянно поднимают этот вопрос, при этом мы тоже всегда говорили, что этот вопрос должен быть решен, но также понимаем, что не можем решить его одним действием, мы поставили определенную политическую задачу, которую необходимо решить. Это вопрос репутации страны. И я чувствую, что, во-первых, серьезность этой повестки у нас недостаточно осознается, и в первую очередь, мне кажется, нам нужно создать это восприятие. Я думаю, что одной из самых важных вещей здесь снова является публичная коммуникация. Прежде всего надо добиться того, чтобы этот разговор не звучал дико в стране, чтобы когда об этом говорили, по крайней мере, люди начинали кивать, что, мол, здесь есть проблема, давайте ее решать”, - сказал премьер-министр.

Также было отмечено, что ведомство углубило и укрепило сотрудничество со Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO), Ведомством интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO), Евразийской патентной организацией (EAPO), ведомствами зарубежных стран, а также приняло участие в международных конференциях, встречах и мастер-классах, семинарах, рабочих встречах.

Были затронуты существующие в сфере интеллектуальной собственности проблемы, представлены предложения по их возможному решению.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность проводимой ведомством последовательной работы по регистрации географических названий и поручил совместно с международными партнерами разработать соответствующую стратегию развития отрасли.