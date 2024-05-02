Член комитета Сената Франции по внешним отношениям, обороне и вооруженным силам Ронан ле Гле посетил Цицернакаберд

Делегация, возглавляемая членом комитета Сената Франции по внешним отношениям, обороне и вооруженным силам Ронан ле Гле, посетила Мемориал Геноцида армян в сопровождении чрезвычайного и полномочного посла Франции в Армении Оливье Декотиньи.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Музея-института Геноцида армян.

В Мемориальном комплексе Цицернакаберда гостей встретила заместитель директора по музейной работе Музея-института Геноцида армян Лусине Абрамян.

Она сопроводила гостей к Мемориалу Геноцида армян, рассказала историю создания музея, трех хачкаров, установленных на территории Цицернакаберда в память об армянах, ставших жертвами резни, организованной азербайджанским правительством в городах Сумгаит, Кировабад (Гандзак) и Баку в конце прошлого века. Проводила гостей к мемориальной стене, где покоятся пять воинов-освободителей, погибших в Арцахской войне, подчеркнув связь между произошедшим и Геноцидом армян.

Гости возложили венок к Мемориалу жертвам Геноцида армян и цветы к вечному огню, почтив минутой молчания память невинных жертв Геноцида армян.

Члены французской делегации в сопровождении старшего экскурсовода Асмик Мартиросян осмотрели Музей Геноцида армян, ознакомились с постоянной экспозицией и с временной выставкой «Pro Armenia. Для тебя, Армения». После глава делегации сделал запись в Книге памяти почетных гостей.

Выразив благодарность за визит, Асмик Мартиросян преподнесла высокому гостю книги о Геноциде армян.