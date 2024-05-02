Лакшману Самаранаяке присвоено звание почетного доктора ЕГМУ

В рамках I Армяно-итальянского международного форума, проводимого по инициативе Ереванского государственного медицинского университета им. Мхитара Гераци, Ассоциации стоматологов Армении, Ассоциации стоматологов Италии и медицинского университета, состоялось внеочередное заседание Ученого совета ЕГМУ, на котором известному микробиологу, почетному профессору Гонконгского университета, академику Лакшману Самаранаяке было присвоено звание почетного доктора ЕГМУ. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространил ЕГМУ.

Ректор ЕГУ Армен Мурадян приветствовал коллег и гостей. «Для нас большая честь принимать вас под крышей ЕГМУ, и я думаю, что эти конференции, ставшие традиционными, еще раз подчеркивают, что медицинский университет подтверждает процесс интернационализации. Мы поставили перед собой приоритетную задачу: рассмотреть стоматологический факультет с точки зрения международной аккредитации. Отрадно, что инновации, логистические процессы, которые мы применили, сегодня приносят свои закономерные результаты, в частности, интеграцию специалистов с мировым именем в работу нашего университета», - сказал Армен Мурадян, добавив, что конференция, объединяющая около десяти стран, и процесс аккредитации очень важны для молодых специалистов и иностранных студентов из 34 стран мира.

Лакшман Самаранаяке выразил благодарность всем присутствующим. «Это мой первый визит в этот прекрасный город и этот замечательный университет. Для меня большое удовольствие находиться в этой части мира. Я из Азии, родился в Шри-Ланке, но сейчас работаю в Гонконге. Я работал в 5 разных университетах мира: Гонконга, Глазго, Альберты, Шарджи, Кувейта. Побывав в более чем 40 странах на пяти континентах, я могу подтвердить энтузиазм вашего университета и сотрудничество со всеми международными школами и университетами. Могу с уверенностью сказать, что это ведущий университет. Для меня это большая честь, и я знаю, что мало кто удостаивается звания почетного доктора ЕГУ. Рассчитываю на более тесное сотрудничество со стоматологическим факультетом и Ереванским государственным медицинским университетом».

Отметим, что около десяти лет известный специалист руководил стоматологическим факультетом Гонконгского университета и является автором более 400 научных работ.

За выдающийся вклад в науку профессор Самаранаяке был удостоен множества международных наград, в том числе - почетного звания профессора Королевского хирургического колледжа короля Якова IV Эдинбурга, звания «Заслуженный ученый» Международной ассоциации стоматологических исследований Вашингтона.