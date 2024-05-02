Team становится главным технологическим партнером ТУМО в Армении

Team Telecom Armenia поддержит миссию ТУМО по обеспечению доступности современного технологического образования для всех подростков Армении.

Генеральный директор Team Айк Есаян и директор Центра креативных технологий ТУМО Мари Лу Папазян в Ереване подписали меморандум, согласно которому компания предоставит 50-ю скидку на пользование интернетом всем уже действующим и открывающимся в Армении центрам и боксам TUMO, с условием перехода в дальнейшем на бесплатное пользование.

Благодаря новейшей сети NGN, которая закладывается по всей территории Армении, Team сможет предоставить высокоскоростной интернет для бесперебойного учебного процесса студентов ТУМО.

Подчеркнув важность начала этого сотрудничества, генеральный директор Team Telecom Armenia Айк Есаян подчеркнул, что поддержка сфер образования и технологий является для них приоритетом:

«У Team и ТУМО одна и та же миссия, но в разных областях. В нашем случае речь идет о предоставлении качественного и высокоскоростного интернета всем жителям Армении, а в случае ТУМО о современном технологическом образовании. Объединив наши силы, мы будем способствовать повышению качества образования подростков во всех регионах Армении, а также активизации общин».

На данный момент 10 локаций ТУМО - центров и боксов уже обеспечены высокоскоростным интернетом Team. Процесс предоставления интернета будет непрерывным, включая все центры и боксы ТУМО, открытые в рамках проекта «ТУМО Армения».

«Вовлечение частного сектора в развитие образования так же важно, как интернет в организации образования в 21 веке. Я уверена, что благодаря этому и подобному сотрудничеству мы сможем сделать навыки будущего доступными для всей молодежи Армении на день раньше», - сказала директор ТУМО Мари Лу Папазян.

Продолжая реализовывать свою цель по обеспечению равного доступа к инновационному образованию на всей территории Армении, ТУМО планирует создать сеть из 16 центров и 110 боксов, обеспечивающих еженедельную образовательную программу для 80 000 молодых людей.

Кроме того, меморандум устанавливает сотрудничество с финансируемым ЕС проектом TUMO laber и Ереванской школой программирования N 42, в рамках которого специалисты Team проведут образовательные встречи и программы с участниками этих проектов.

Team Telecom Armenia - армянская компания, занимающая лидирующие позиции в сфере телекоммуникаций и информационных технологий страны. Являясь наследником первой телекоммуникационной сети в Армении, компания имеет более чем 100-летнюю историю предоставления услуг в этой области. Team предоставляет услуги мобильного и фиксированного интернета, цифрового телевидения, мобильной и фиксированной связи как частным, так и корпоративным абонентам.

Предоставление высококачественных телекоммуникационных услуг всем жителям Армении является целью Team Telecom Armenia. Для достижения этой цели компания постоянно модернизирует и обновляет мобильные и фиксированные сети, запускает новые международные каналы, что также повышает уровень надежности и безопасности интернета в Армении.

Центр креативных технологий ТУМО - это бесплатная внеклассная программа, предназначенная для подростков. В рамках образовательного опыта ТУМО учащиеся приобретают навыки в области технологий и дизайна, от программирования, робототехники и создания игр до создания фильмов, анимации, музыки и многого другого, с помощью самообучения, курсов и специальной системы обучения, основанной на семинарах. К программе может присоединиться любой молодой человек в возрасте от 12 до 18 лет.

С момента своего создания в 2011 году в Армении было основано около 35 центров и боксов ТУМО, которые посещают более 25 000 подростков. Программа расширилась и за рубеж. Центры TUMO действуют в Германии, Франции, Португалии, Албании, Украине. В ближайшем будущем ожидается открытие центров в Нидерландах и США.