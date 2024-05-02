Время в Ереване: 11:07,   3 Май 2024

В Тель-Авиве семьи заложников, захваченных ХАМАС, перекрыли шоссе Аялон

В Тель-Авиве семьи заложников, захваченных ХАМАС, перекрыли шоссе Аялон

Родственники заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС с 7 октября, утром в Тель-Авиве перекрыли главную израильскую автомагистраль - шоссе Аялон, требуя заключения соглашения об обмене заложниками с палестинскими заключенными и отмене наземной операции в Рафахе. 

Протестующие требовали: «Либо Рафах, либо заложники. Мы выбираем жизнь». 

1 мая The Times of Israel со ссылкой на источник сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, прибывшему в Израиль, что не собирается прекращать боевые действия против группировки ХАМАС и отказываться от военной операции в Рафахе. Нетаньяху также заявил, что не примет предложение о прекращении операции в секторе Газа в качестве одного из условий соглашения с ХАМАС о заложниках. 

Госдепартамент США сообщил, что Блинкен и Нетаньяху обсудили усилия по достижению прекращения огня в секторе Газа и недопущению расширения конфликта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am