Время в Ереване: 11:07,   3 Май 2024

Уровень воды в озере Севан в апреле повысился на 11 см

Уровень воды в озере Севан в апреле повысился на 11 см

В период с 1 по 30 апреля 2024 года уровень воды в озере Севан поднялся на 11 см. 

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Центра гидрометеорологии и мониторинга, по состоянию на 30 апреля 2024 года уровень воды в озере Севан находился на отметке 1900 м 35 см над уровнем моря. Это, хотя на 4 см ниже показателя того же дня прошлого года, но на 11 см выше показателя, зарегистрированного 1 апреля этого года. 

За первые четыре месяца 2024 года по туннельному водоканалу Арпа-Севан в озеро Севан поступило 62 миллиона 553 000 кубометров воды, из которых 42 миллиона 644 000 кубометров в апреле. 

В реках, впадающих в озеро Севан, наблюдалось некоторое увеличение выхода воды. 

Хосров Хлгатян


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am