Уровень воды в озере Севан в апреле повысился на 11 см

В период с 1 по 30 апреля 2024 года уровень воды в озере Севан поднялся на 11 см.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Центра гидрометеорологии и мониторинга, по состоянию на 30 апреля 2024 года уровень воды в озере Севан находился на отметке 1900 м 35 см над уровнем моря. Это, хотя на 4 см ниже показателя того же дня прошлого года, но на 11 см выше показателя, зарегистрированного 1 апреля этого года.

За первые четыре месяца 2024 года по туннельному водоканалу Арпа-Севан в озеро Севан поступило 62 миллиона 553 000 кубометров воды, из которых 42 миллиона 644 000 кубометров в апреле.

В реках, впадающих в озеро Севан, наблюдалось некоторое увеличение выхода воды.

Хосров Хлгатян