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Иран ввел санкции против министра обороны и ряда лиц командования ВС Великобритании за поддержку Израиля

Иран ввел санкции против министра обороны и ряда лиц командования ВС Великобритании за поддержку Израиля

Иран ввел санкции против министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, высшего командного состава британской военной базы Акротири на Кипре, а также трех компаний за поддержку действий Израиля, направленных на нарушение прав палестинского народа. 

Как передает «Арменпресс», заявление по этому поводу распространил МИД Ирана в своем Telegram-канале. 

Санкции были введены за «за преднамеренную поддержку действий израильского режима, включая совершение террористических актов против регионального и международного мира и безопасности, систематическое нарушение прав человека, разжигание войны, применение тяжелого вооружения и запрещенных видов боеприпасов против гражданского населения, перемещение палестинского народа, расширение незаконных поселений на оккупированной территории». 

Санкции включают запрет на выдачу виз указанным лицам, запрет на въезд в Исламскую Республику Иран, блокировку банковских счетов, конфискацию их имущества и активов на территории, находящейся под юрисдикцией Ирана.


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