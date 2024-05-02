Министр территориального управления и инфраструктур Армении принял посла Греции

Министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян принял чрезвычайного и полномочного посла Греческой Республики в Армении Христоса Софианопулоса.

Министр приветствовал посла и высоко оценил дружественные отношения Армения-Греция.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Министерства ТУИ РА, в ходе встречи были обсуждены логистические вопросы, вопросы авиационной сферы и сотрудничества в сферах возобновляемых источников энергии и энергосбережения.

Министр Саносян подчеркнул важность расширения географии межрегионального сотрудничества.

Был обсужден и ряд вопросов повестки предстоящего заседания межправительственной комиссии Армения-Греция.