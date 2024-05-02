66 конгрессменов США призвали Конгресс выделить $200 миллионов беженцам из Арцаха и помочь Армении защититься

66 конгрессменов США призвали Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США выделить $200 миллионов беженцам из Арцаха, увеличить военную помощь США Армении, прекратить все военные ассигнования и ассигнования на безопасность Азербайджану и изучить вопрос применения санкций к военным преступникам Азербайджана.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Комиссия «Ай Дата» США.

Письмо было отправлено Марио Диас-Балларту, председателю подкомитета Палаты представителей по ассигнованиям на внешние операции, и конгрессмену Барбаре Ли.

В письме кроме призыва выделить $200 миллионов беженцам из Нагорного Карабаха, приостановить военную помощь и помощь в области безопасности, предоставляемые США Азербайджану, содержится призыв выделить Армении военное финансирование в размере $20 миллионов, 10 миллионов на военное образование и обучение за рубежом. Еще $10 миллионов на правовые реформы и $10 миллионов на демократические реформы.

Авторы письма выразили особую обеспокоенность в связи с намерениями режима Алиева спровоцировать новую войну против Армении.

Конгрессмены заявили, что Ильхам Алиев своими геноцидальными действиями не раз доказывал, что он не честный игрок в деле установления мира в регионе, и Соединенные Штаты не должны предоставлять какую-либо помощь его режиму в сфере безопасности.

Законодатели США осудили Госдепартамент США и международные организации за то, что они не привлекли правительство Азербайджана к ответственности за нарушения прав человека.

«США давно пора серьезно подумать о введении санкций, чтобы они (официальные лица Азербайджана) ответили за все нарушения международного права», - говорится в письме.