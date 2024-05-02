В Национальном собрании Армении продолжается работа очередного заседания

Национальное собрание Армении продолжает работу заседания, начавшегося 30 апреля. Как передает «Арменпресс», в парламенте продолжится обсуждение ежегодного отчета о деятельности Комиссии по телевидению и радио за 2023 год.

Депутаты также обсудят отчет Центральной избирательной комиссии Республики Армения о деятельности в 2022-2023 годах, ежегодный отчет о деятельности Защитника прав человека Республики Армения в качестве национального превентивного механизма и состоянии защиты прав и свобод человека в течение 2023 года.

На обсуждение Парламента также будет представлен ряд законодательных проектов.