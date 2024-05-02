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На участке сел Киранц-Хейремли проводится разминирование: полиция МВД Армении несет усиленную службу

На участке сел Киранц-Хейремли проводится разминирование: полиция МВД Армении несет усиленную службу

Полиция Министерства внутренних дел Республики Армения несет усиленную службу в зонах разминирования в Тавуше. Как передает «Арменпресс», заявление об этом распространила полиция. 

«Министерство обороны Армении проводит разминирование на участке государственной границы Армения-Азербайджан в селе Киранц Тавушской области и в селе Хейремли Казахского района Республики Азербайджан с целью воспроизведения данного участка государственной границы на основе геодезических измерений экспертных групп Республики Армения и Азербайджанской Республики для обеспечения выполнения работ по уточнению координат.                     

Полиция МВД Армении несет усиленную службу в зонах разминирования, чтобы не допустить проникновения гражданских лиц в зоны разминирования и обеспечить их безопасность», - говорится в заявлении.


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