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«Боруссия» с небольшим перевесом обыграла ПСЖ: Лига чемпионов

«Боруссия» с небольшим перевесом обыграла ПСЖ: Лига чемпионов

В Лиге чемпионов УЕФА состоялся очередной полуфинальный матч. 

Как передает «Арменпресс», дортмундская «Боруссия» у себя дома обыграла чемпиона Франции ПСЖ, добившись преимущества с минимальным счетом - 1:0. 

Ответный матч команд состоится 7 мая. 

Другой матч полуфинала «Бавария» - «Реал Мадрид», состоявшийся накануне, завершился ничьей, со счетом 2:2.


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