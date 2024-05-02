«Боруссия» с небольшим перевесом обыграла ПСЖ: Лига чемпионов

В Лиге чемпионов УЕФА состоялся очередной полуфинальный матч.

Как передает «Арменпресс», дортмундская «Боруссия» у себя дома обыграла чемпиона Франции ПСЖ, добившись преимущества с минимальным счетом - 1:0.

Ответный матч команд состоится 7 мая.

Другой матч полуфинала «Бавария» - «Реал Мадрид», состоявшийся накануне, завершился ничьей, со счетом 2:2.