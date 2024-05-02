Европейские индексы - 01-05-24

МОСКВА, 2 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 17932.17 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 7984.93 пункта, британский FTSE снизился на 0.28% и составил 8121.24 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1177.42 пункта.