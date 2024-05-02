Армения должна обеспечить свою безопасность на основе легитимности: Никол Пашинян

Армения должна обеспечить свою безопасность на основе легитимности, на основе законных ожиданий и законных требований.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению, подчеркнув, что он не раз говорил, что в нашей безопасности и во всех других вопросах мы должны полагаться на себя.

«Это геополитический контекст, потому что перед всеми нами, средь бела дня и несколько раз, структуры и страны, имеющие перед нами обязательства по безопасности, не выполнили свои обязательства по безопасности. Я не хочу сейчас обсуждать причины и оправдания, они могут быть всякие, я даже не хочу обвинять в этом, я фиксирую это как факт и мы с этим фактом разбираемся.

И к какому выводу должен привести нас этот факт, меня, вас, всех нас, Республику Армения? Это должно привести к одному выводу: мы должны полагаться на самих себя, чтобы обеспечить свою безопасность. Нам также следует подумать о формуле обеспечения безопасности, какую формулу мы должны использовать для обеспечения нашей безопасности», - подчеркнул премьер-министр Армении.

Пашинян отметил, что правительство РА иногда критикуют за изменение своих взглядов и подходов.

«Да, мы меняем взгляды и подходы, потому что, во-первых, меняется мир, а во-вторых, наши идеи меняются на основе фактов, воплощенных в реальность.

Мы не можем воспринимать мир также, после того, что, хотя бы де-юре было записано, как ОДКБ должна действовать и в каком случае. И когда этого не происходит, не меняться, означает вести страну к реальной гибели. Да, мы меняемся, потому что во многих случаях меняются и наши оценки, меняется объективная реальность», - отметил Пашинян и подчеркнул, что, в конечном итоге, принятие формулы жизни в нашем регионе без иностранной помощи и без внешнего покровительства исходит из интересов и безопасности Армении.