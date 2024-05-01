Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-05-24

ЕРЕВАН, 1 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 1 мая, курс доллара США вырос на 0.19 драмa и составил 388.00 драм. Курс евро вырос на 0.59 драмa и составил 416.21 драм. Курс российского рубля сократился на 0.01 драмa и составил 4.16 драм. Курс британского фунта вырос на 0.66 драмa и составил 486.55 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 104.82 драмa и составила 29109.84 драм. Цена серебра сократилась на 2.89 драмa и составила 341.55 драм.