Азиатские индексы снизились - 01-05-24

ТОКИО, 1 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.24% и составил 38405.66 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 2.11% и составил 2743.17 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.26% и составил 3104.82 пункта, а HANG SENG вырос на 0.09% и составил 17763.03 пункта.