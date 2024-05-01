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Азиатские индексы снизились - 01-05-24

Азиатские индексы снизились - 01-05-24

ТОКИО, 1 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.24% и составил 38405.66 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 2.11% и составил 2743.17 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.26% и составил 3104.82 пункта, а HANG SENG вырос на 0.09% и составил 17763.03 пункта.


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