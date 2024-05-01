В Кыргызстане отменили шествие «Бессмертного полка»

В этом году шествие «Бессмертного полка» в Кыргызстане отменили из соображений безопасности.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости,об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

"В целях обеспечения общественного порядка и безопасности МВД предпринимает комплекс мер, направленных на предупреждение и исключения рисков нарушений правопорядка и совершения преступлений в местах массового скопления людей. Учитывая существующие угрозы общественной безопасности, принято решение отменить шествия "Бессмертного полка" в Кыргызстане", - говорится в сообщении.

На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 киргизстанца за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником.