Бесконечная свобода джаза. К Дню джаза — большойджаз-концерт на Каскаде

Джазовые музыканты и любители джазового искусства отметили Международный день джаза 30 апреля концертной программой под открытым небом, которая традиционно была организована на площади Каскад.

На вечере, который собрал армянских и зарубежных любителей музыки, выступили Jazz For Kids, Арцахский джаз-оркестр, квартет Рафаэля Петросяна и Соны Гулхасян, Государственный джазовый оркестр Арцаха,Dialog Project, Yerevan Calling, Государственный джазовый оркестр Армении, Armenian Navy Band, Ваагн Айрапетян,The Armenian Colors Quartet, трио Левона Малхасяна, Арто Тунчбояджян и другие.

Певец Гор Суджян выступил с Государственным джазовым оркестром Арцаха под руководством Тиграна Сучьяна. В беседе с корреспондентом Арменпресс он заявил, что уже двадцать лет музыка для него свободна от стиля.

«Артисты, которые выступают сегодня, сами по себе являются стилем. Когда мы говорим «джаз» или «рок», мы как будто пытаемся положить музыку в какой-то ящик, но этого ящика для меня больше не существует», — подчеркнул он.

Международный день джаза считается значимым событием не только для джазовых музыкантов, но и для любителей искусства. "Никогда не будет лишним выделить какой-либо день, посвященный искусству, даже на международном уровне, потому что культура - это ценность, которая делает нацию нацией", - подчеркнул он.

По словам Мелконяна, саксофон всегда в моде, а джаз и саксофон неразделимы. «Не секрет, что джаз принес с собой множество других популярных музыкальных жанров. Саксофон также приобрел широкую популярность среди джаза, но инструменту есть что сказать и в области классической и академической музыки", - сказал музыкант.

Виолончелист Артем Манукян много лет жил и работал в США, но два года назад вернулся на родину и основал джазовую группу Yerevan Calling, которая привлекла публику красивыми оригинальными мелодиями. "В группе мои друзья. Музыку, которую я написал в Америке, я привез ее сюда, дал разные интерпретации и представил ее местным меломанам", - отметил он и добавил, что даже виолончель в джазе часто звучит не так, как еетрадиционно представляют.

По словам музыканта, виолончель обладает неповторимым тембром, драматизмом. «Кажется, сам инструмент диктует драму», - заверил Артем Манукян.

Поклонников джаза собралось так много, что сложно былодаже просто передвигатьсяпо площади.

Вечер, организованный усилиями мэрии Еревана и Армянской джазовой ассоциации, завершился выступлением оркестра Armenian Navy Bandи Арто Тунчбояджяна. Выступления сопровождались шквалом аплодисментов.

«Джаз на протяжении всей своей истории был проводником позитивных перемен. Так происходит и сегодня... Хотя джаз зародился в рабстве, джаз — это музыка, которая выступает против всех форм угнетения, говорит на языке свободы и важна для всех культур», — заявила Генеральный секретарь ЮНЕСКО Ирина Бокова.

Айка Арутюняна

Анжела Амбарцумян

Фото Айка Арутюняна