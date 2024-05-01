Европейские индексы снизились - 30-04-24

МОСКВА, 1 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 30 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.03% и составил 17932.17 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.99% и составил 7984.93 пункта, британский FTSE снизился на 0.04% и составил 8144.13 пункта, а российский RTSI снизился на 0.79% и составил 1177.42 пункта.