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Президент Армении Ваагн Хачатурян посетил производственные предприятия

Президент Армении Ваагн Хачатурян посетил производственные предприятия

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян посетил занимающийся производством алюминиевой фольги завод «Русал Арменал».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в сопровождении генерального директора завода Артура Закаряна президент осмотрел завод, ознакомился с деятельностью компании, технологическими возможностями и условиями производства.

Президент провел рабочее совещание с руководством завода. Были обсуждены возможности развития компании, существующие проблемы и пути их решения. Были представлены предстоящие инициативы и планы завода. Президент подчеркнул важность нормальной работы крупного промышленного предприятия.

Затем президент Ваагн Хачатурян посетил «Ереванскую ювелирную фабрику». Президент республики осмотрел цеха завода и ознакомился с процессом полного цикла производства золотых и серебряных украшений, начиная от разработки слитков и заканчивая получением конечного продукта. Особое внимание президент уделил системам защиты окружающей среды и новейшим технологическим решениям, используемым на заводе.

Далее Ваагн Хачатурян посетил компанию «Синопсис Армения», где провел рабочую беседу с руководством компании.

Директор «Синопсис Армения» Овик Мусаелян представил президенту республики подробности о текущих программах и деятельности организации. В ходе беседы были обсуждены достижения и успехи компании в области высоких технологий, образования и смежных областях, а также обсуждены проблемы в сфере и возможности их решения.

На встрече была подчеркнута важность оперативного сотрудничества высокотехнологичных компаний и высших учебных заведений Армении, а также расширения совместных программ, направленных на подготовку специалистов.

“Особое внимание я уделяю обрабатывающей промышленности и доле перерабатывающей промышленности в отрасли. По данным за январь-февраль, январь-март, экономический рост в этой сфере составил 30 процентов. Основным драйвером экономического роста в этой отрасли является ювелирная и алмазная промышленность. Также важна заинтересованность в производственных мощностях, насколько мы создали условия в экономике для инвестиций в конкретное производство”, - отметил президент в ходе брифинга после визита.

Фото: Мхитара Хачатряна


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