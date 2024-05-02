Армения на всех платформах должна настаивать на повестке Гранады: о предстоящей в Алматы встрече Мирзоян-Байрамов

Аналитик Армен Петросян считает положительным тот факт, что в последнее время есть множество платформ для переговоров между Арменией и Азербайджаном.

Армен Петросян сказал об этом в беседе с «Арменпресс», коснувшись вопроса, чего можно ожидать от встречи Мирзоян-Байрамов в Алматы.

По его словам, в первую очередь следует обратить внимание на выбор новой казахстанской платформы армяно-азербайджанских переговоров: сейчас многие пытаются сосредоточиться на формальной стороне вопроса, касающегося этой платформы, в то время как здесь можно увидеть важное содержание, тем более, что с точки зрения Армении есть как положительные, так и отрицательные факторы в отношении переговорного процесса.

«Казахстан как площадка для урегулирования азербайджано-армянских отношений - это совершенно новая реальность, новая реальность во всем процессе урегулирования. Как отмечает официальная Астана, на данный момент и в будущем, если переговоры продолжатся на данной платформе, Астана вряд ли превратится из игрока, предоставляющего хорошие услуги, в игрока-посредника. В этом случае Казахстан рассматривается как еще одна площадка для прямых двусторонних переговоров. Известно, что подобный опыт был и в Тбилиси, где встретились министры иностранных дел Армении и Азербайджана, а последние переговоры на уровне министров иностранных дел прошли в Берлине», - отметил Петросян.

Аналитик заметил, что уже несколько акторов предлагают свои платформы для проведения переговоров, и положительным моментом является то, что процесс, тем не менее, не прерывается. По мнению Петросяна, другим положительным аспектом разнообразия платформ является то, что значительно ослабевает влияние тех субъектов, которые постоянно пытаются взять процесс под свой контроль, то есть существенно ослабляется геополитическая конкуренция за контроль над этим процессом.

«В данном случае речь идет о конкуренции между Москвой и западными площадками, которая постоянно проявлялась и в армяно-азербайджанском переговорном процессе. Ярким доказательством этого является конкуренция между площадками Брюссель, Москва, Вашингтон, Сочи, особенно после 2021 года, когда в переговорном процессе возникли искусственные проблемы с вмешательством третьей стороны», - сказал наш собеседник.

По словам Петросяна, такой переговорный процесс имеет и отрицательную сторону. Азербайджан неоднократно проявлял определенное деструктивное поведение, отказываясь от ранее взятых на себя обязательств или данных обещаний.

«Например, доказательством этого является отказ Алиева от встречи в Гранаде в октябре 2023 года и подписания подготовленного документа. Если нет посредника, играющего предметную роль, то возможности армянской стороны управлять поведением Азербайджана, вывести его в конструктивное поле крайне ограничены. На процесс негативно влияет и довольно серьезное неравенство в военно-политическом и геополитическом балансе в регионе. Даже если переговоры проходят в двустороннем формате, даже в этом случае позиции двух игроков не равны. Реалии переговоров, зафиксированные после 2020 года, и по сей день, и их предметизация на местах также являются ярким доказательством этого. Нет ни одного примера того, что Азербайджан пошел на компромисс. При всех договоренностях мы видим односторонние шаги армянской стороны с условием компромисса, на которые Азербайджан не отвечает», - пояснил наш собеседник.

По словам аналитика, другим важным риском являются возможные шаги Азербайджана по изменению повестки дня переговоров. По оценке Петросяна, в какой бы столице или в какой бы стране ни проходили армяно-азербайджанские переговоры, Армения должна настаивать на обсуждении переговорного документа, который был в Гранаде и от подписания которого Баку отказался.

«Утверждение армянской стороны может иметь принципиальное значение для всего процесса урегулирования и может исключить ряд проблем для нашей страны в будущем. В основном речь идет о продолжении процесса разблокирования региональных коммуникаций, что должно исходить из концептуальных интересов, а также устранения зависимости от фактически недействующего документа от 9 ноября», - отметил аналитик.

По утверждению Петросяна, ключевым для Армении должно быть обеспечение переговоров по повестке дня в Гранаде, хотя предсказуемо, что азербайджанская сторона, в свою очередь, попытается изменить эту повестку, включив в нее приоритеты, вытекающие из ее интересов на данный момент.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своих недавних визитов в Азербайджан и Армению отметил важность установления прочного и долгосрочного мира между этими странами.

Ранее в беседе с «Арменпресс» пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретятся в Алматы.

Президент Казахстана после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках официального визита в Армению 15 апреля заявил, что казахстанская сторона готова предоставить платформу для переговоров между Арменией и Азербайджаном.

«Казахстан готов максимально поддержать и предложить платформу для переговоров. Наша основная цель - сблизить наши дружественные страны и проложить путь к нерушимым дружественным отношениям, миру и стабильному развитию», - сказал Токаев.

Манвел Маргарян