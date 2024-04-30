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Ваграм Чугурян и Саро Ходаверди назначены уполномоченными по делам диаспоры в зарубежных странах

Ваграм Чугурян и Саро Ходаверди назначены уполномоченными по делам диаспоры в зарубежных странах

Премьер-министр Никол Пашинян 30 апреля подписал решения о назначении Ваграма Чугуряна и Саро Ходаверди уполномоченными по делам диаспоры в зарубежных странах. Они будут работать в качестве советников на общественных началах.

Как сообщает Арменпресс, соответствующие решения опубликованы на сайте электронного правительства Армении.


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