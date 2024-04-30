Ваграм Чугурян и Саро Ходаверди назначены уполномоченными по делам диаспоры в зарубежных странах

Премьер-министр Никол Пашинян 30 апреля подписал решения о назначении Ваграма Чугуряна и Саро Ходаверди уполномоченными по делам диаспоры в зарубежных странах. Они будут работать в качестве советников на общественных началах.

Как сообщает Арменпресс, соответствующие решения опубликованы на сайте электронного правительства Армении.