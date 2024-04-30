Премьер Израиля прокомментировал возможную выдачу МУС ордеров на арест чиновников

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге не имеет власти на Государством Израиль, но возможное решение по выдаче ордеров на арест израильских чиновников и военных стало было "скандалом исторического масштаба". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

В специальном видеообращении к нации Нетаньяху подчеркнул, что ничто в мире, включая возможное решение МУС, не изменит решимость Израиля достичь целей войны в Газе и провести операцию в Рафахе на границе с Египтом.

"Есть много сил, пытающихся помешать нам сделать это (достичь целей войны - ред.). Недавно к ним присоединилась еще одна сила - Международный уголовный суд в Гааге. Этот суд не имеет власти над Государством Израиль. Возможность того, что он выдаст ордера на арест командиров армии Израиля и руководителей государства, является скандалом исторического масштаба", - сказал премьер.

По словам Нетаньяху, возможная выдача ордеров на арест израильских чиновников и военных станет "первым случаем, когда демократической стране, борющейся за свое существование по всем нормам международного права, предъявили обвинения в военных преступлениях".

"Израиль ожидает, что лидеры свободного мира решительно выступят против этого скандального шага, который нанесет ущерб самообороне не только Государства Израиль, но и всех демократических стран мира. Израиль ожидает, что эти лидеры будут использовать все свое влияние и все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы не допустить этого опасного шага, который будет представлять собой моральное и историческое банкротство", - подчеркнул глава израильского правительства.