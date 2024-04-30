Существует реальная возможность установления прочного мира: интервью главы МИД Армении телеканалу «Al-Jazeera»

В рамках официального визита в Государство Катар министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян дал интервью ведущему арабскому телеканалу «Al-Jazeera».

В ходе интервью министр Мирзоян рассказал о видении Армении по достижению прочного мира в регионе, процессе нормализации отношений с Азербайджаном, разработанном правительством Армении проекте «Перекресток мира», ситуации вокруг сектора Газа и подходах Армении по урегулированию конфликта, а также отношений Армении с Россией, ЕС и США.

Арменпресс представляет неофициальный перевод интервью:

Вопрос: Давайте поговорим об отношениях с Азербайджаном. Какова ситуация сейчас, после событий вокруг Нагорного Карабаха?

Ответ: Вы, наверное, знаете, что мы участвуем в мирном процессе с Азербайджаном, и армянская сторона искренне верит, что существует реальный импульс для установления прочного мира в нашем регионе на основе определенных принципов, например, взаимного признания территориальной целостности друг друга.

Премьер-министр Армении и президент Азербайджана публично заверили, мы неоднократно подтверждали, что взаимное признание территориальной целостности между странами должно произойти на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и дальнейший процесс делимитации границы между двумя странами также должно происходить на основе Алма-Атинской декларации. Это, по сути, документ, который был подписан в 1991 году одиннадцатью бывшими республиками, входящими в состав Советского Союза, и в этом документе эти республики заявили, что бывшие административные границы между социалистическими республиками отныне признаются международно признанными границами между уже независимыми страны.

По сути, у нас граница и взаимное признание территориальной целостности и делимитация на основе Алма-Атинской декларации.

Это значит, что границы, которые существовали в 1991 году, сейчас должны быть воспроизведены на местах, и что интересно, совсем недавно главы соответствующих пограничных комиссий двух стран, вице-премьеры обеих стран пришли к соглашению, что делимитация должна проходить в соответствии с Алма-Атинской декларацией и Регламент делимитации также должен ссылаться на эту Декларацию.

Это один из принципов, и если нам удастся добиться ссылки на Алма-Атинскую декларацию как на политическую основу делимитации, как политическую основу взаимного признания территориальной целостности в проекте мирного договора, по которому мы ведем переговоры, то можем сказать, что очень близки к окончательному урегулированию.

Вопрос: Есть ли препятствия в процессе делимитации и реализации согласованных договоренностей? Есть ли препятствие для завершения этих договоренностей с целью достижения полной нормализации отношений?

Ответ: Проблема в том, что, несмотря на то, что наши лидеры неоднократно подтверждали взаимное признание территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации, о которой я только что упомянул, мы видим, что наши соседи по-прежнему неохотно делают конкретные и решительные ссылки на Алма-Атинскую декларацию в проекте мирного договора, который является более всеобъемлющим документом, который будет подписан двумя странами. Поэтому, как я уже сказал, как только мы придем к соглашению по этому вопросу в контексте мирного договора, мы очень приблизимся к его подписанию.

Есть еще несколько вопросов, например, разблокирование региональной транспортной инфраструктуры, которая тоже обсуждается. В этом контексте важно знать, что Армения не только готова, но и заинтересована стать частью международных транзитных маршрутов, поэтому наше правительство выступило с инициативой «Перекрестка мира»: мы считаем, что если это разблокирование состоится, то это не только принесет пользу с точки зрения экономического процветания стран региона, но и станет важным фактором мира в регионе.

Поэтому мы готовы разблокировать всю региональную транспортную инфраструктуру, в основном с Азербайджаном, но также и с Турцией, понимая, что этот проект поможет соединить Восток с Западом, Север с Югом, и если это будет реализовано, это будет еще один интересный способ соединения стран Персидского залива с Черноморским экономическим регионом. Согласно этой концепции, разблокировка должна происходить при полном уважении суверенитета и юрисдикции стран, а также в соответствии с принципами равенства и взаимности.

Вопрос: Пересматривает ли Ереван на данном этапе свои отношения, альянсы и принадлежность к определенным региональным или международным форматам? Входит ли в повестку дня Армении членство в Европейском союзе и НАТО?

Ответ: Вы знаете, что за последние пару лет произошло несколько вторжений на суверенную территорию Республики Армения, а мы являемся членом ОДКБ - Организации Договора о коллективной безопасности, миссией которой является защита суверенных территорий и границы государств-членов. Поэтому, когда у нас были эти вторжения, мы не видели должных действий со стороны Организации, членом которой мы являемся. И еще надо помнить, что ОДКБ – это еще и военно-политический союз, который, как я уже сказал, призван защищать границы государств-членов. Отсутствие должной реакции вызвало ряд вопросов в армянском обществе, и мы не хотим быть частью механизма, который не работает. Мы по-прежнему являемся членом ОДКБ, но нам надо работать над тем, чтобы все механизмы, которые прописаны, работали, и есть необходимость в этом.

Вопрос: Следовательно, предполагает ли это иные отношения с Россией?

Ответ: Есть некоторые проблемы и некоторые вопросы в контексте армяно-российских отношений, и да, у нас есть диалог по этим вопросам. Среди них есть вопросы, по которым нам необходимо полное взаимопонимание, но я считаю, что вопросы есть во всех отношениях. Но наряду с повесткой демократических реформ и обеспечением должного уровня стабильности на границе между Арменией и Азербайджаном, мы находимся в процессе углубления наших отношений с некоторыми другими странами, с Европейским союзом, с Соединенные Штаты Америки: они являются нашими основными партнерами с точки зрения демократических реформ, а также экономической диверсификации и т.д. Вот уже второй год присутствие Гражданской наблюдательной миссии ЕС вдоль армяно-азербайджанской границы является одним из значимых факторов в этой ситуации.

Вопрос: Господин Мирзоян, израильская война в секторе Газа продолжается уже около полугода. Как в Ереване следят за этой войной, каковы ее последствия?

Ответ: Мы категорически против нападения на мирное население. Мы столкнулись с аналогичной ситуацией в Нагорном Карабахе, когда более 100 000 армян были вынуждены покинуть свою исконную родину, чтобы спасти жизни членов своих семей, поэтому мы решительно выступаем против нападения на гражданское население. Совсем недавно мы направили гуманитарную помощь, чтобы помочь облегчить ситуацию и страдания людей, оказавшихся в аналогичной ситуации.

Но в целом мы всегда поддерживали мирное разрешение конфликта, а также решение давнего конфликта и палестинского вопроса по принципу двух государств. Кроме того, мы готовы сохранить культурное и духовное наследие, особенно письменное наследие: у нас есть всемирно известное хранилище рукописей, поэтому мы можем временно разместить рукописи, если возникнет необходимость, из зоны конфликта, сохранить их и затем вернуть, когда все будет улажено.

Вопрос: Господин Мирзоян, вы направили гуманитарную помощь в Газу, а как насчет подхода Еревана к прекращению продолжающейся войны и выдвижению каких-то предложений по этому поводу? Обсуждаете ли Вы это в определенных международных кругах?

Ответ: Мы лоббируем мирное урегулирование и прекращение боевых действий, и если официальный Ереван может помочь в этом контексте, мы более чем готовы.